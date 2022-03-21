Обамеянг поделился эмоциями после победы «Барсы» над «Реалом»
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«Отличный день для команды, я очень счастлив, мы продолжаем двигаться вперёд. Я выложился по полной, подготовился и много работал. Мы можем говорить о возрождении», — цитирует Обамеянга Foot Mercato.
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Обамеянг отметился в матче дублем.
Ранее Пике двумя словами отреагировал на разгромную победу «Барсы» в матче с «Реалом».