Обамеянг поделился эмоциями после победы «Барсы» над «Реалом»

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Форвард каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на разгромную победу над мадридским «Реалом» в рамках 29-го тура испанской Примеры.
Обамеянг поделился эмоциями после победы «Барсы» над «Реалом»
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Отличный день для команды, я очень счастлив, мы продолжаем двигаться вперёд. Я выложился по полной, подготовился и много работал. Мы можем говорить о возрождении», — цитирует Обамеянга Foot Mercato.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Обамеянг отметился в матче дублем.

Ранее Пике двумя словами отреагировал на разгромную победу «Барсы» в матче с «Реалом».

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