Карпин: работа в «Ростове» даёт необходимый каждому тренеру драйв

Короткая ссылка
Валерий Карпин высказался об очередном совмещении работы в «Ростове» и сборной России по футболу.
Карпин: работа в «Ростове» даёт необходимый каждому тренеру драйв
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в «Ростове» каждые выходные», — цитирует Карпина ТАСС.

Вместе с тем Карпин считает неуместным сравнивать предыдущее совмещение работы в сборной и «Ростове».

«Нет, ситуации разные», — сказал он.

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным 10 марта до конца 2022 года. Возможность совмещения Карпиным должностей в сборной и в «Ростове» согласована в РФС.

Ранее Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из РПЛ за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить