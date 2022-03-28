Карпин: работа в «Ростове» даёт необходимый каждому тренеру драйв

Валерий Карпин высказался об очередном совмещении работы в «Ростове» и сборной России по футболу.

«Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в «Ростове» каждые выходные», — цитирует Карпина ТАСС.

Вместе с тем Карпин считает неуместным сравнивать предыдущее совмещение работы в сборной и «Ростове».

«Нет, ситуации разные», — сказал он.

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным 10 марта до конца 2022 года. Возможность совмещения Карпиным должностей в сборной и в «Ростове» согласована в РФС.

Ранее Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из РПЛ за рубеж.



