Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из РПЛ за рубеж
- AFP
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«За советом не обращались, но если спросят. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его», — цитирует главного тренера «Ростова» ТАСС.
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна.
Ранее сообщалось, что Карпин подвёл итоги учебно-тренировочного сбора в Москве.