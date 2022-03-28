Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из РПЛ за рубеж

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в зарубежные команды.

«За советом не обращались, но если спросят. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его», — цитирует главного тренера «Ростова» ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Карпин подвёл итоги учебно-тренировочного сбора в Москве.