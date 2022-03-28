Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из РПЛ за рубеж

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в зарубежные команды.
Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из РПЛ за рубеж
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«За советом не обращались, но если спросят. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его», — цитирует главного тренера «Ростова» ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Карпин подвёл итоги учебно-тренировочного сбора в Москве.

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