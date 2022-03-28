Карпин подвёл итоги мартовского сбора в Москве

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подвёл итоги учебно-тренировочного сбора в Москве.

«Всё, что было запланировано, мы выполнили. Но работа не завершается окончанием сбора, важно, чтобы игроки продолжали следовать требованиям и в своих клубах», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартовал в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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