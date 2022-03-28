Ловчев объяснил смысл товарищеского матча между национальной и молодёжной сборными России

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев пояснил смысл матча между основной и молодёжной сборными России в товарищеском матче на мартовском сборе.
Ловчев объяснил смысл товарищеского матча между национальной и молодёжной сборными России
  • Gettyimages.ru
  • © roibu

«Всё объяснил Карпин: чтобы из средних игроков делать хорошую команду. Вспоминаю свою молодость, когда мы готовились к чемпионату мира шесть месяцев. У нас команда ниже среднего, Карпину нужно время, чтобы понимали игроки его требования. Тут всё объяснено», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Сборная России по футболу одержала победу над молодёжной национальной командой в рамках учебно-тренировочного сбора. Встреча прошла в Новогорске и завершилась со счётом 1:0 в пользу основы.

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Колосков заявил, что сборная России по футболу извлекла преимущества из матча с молодёжной командой.

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