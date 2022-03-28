Руни рассказал, что отправил к чёрту Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что изначально отказался от предложения манкунианцев.

«Когда я только начинал заниматься футболом, я был высокомерным придурком. Алекс Фергюсон пытался подписать меня в МЮ, когда мне было 14 лет», — цитирует Руни The Sun.

Руни также рассказал, что Фергюсон разговаривал с его родителями и хотел, чтобы он перешёл в стан «красных дьяволов».

«Родители сказали мне: «Нам позвонил Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать с тобой контракт». Я ответил: «Передайте ему, чтобы он пошёл к чёрту. Я хочу играть за «Эвертон», — добавил Руни.

По словам футболиста, позже он поменял своё решение и решил перейти в МЮ в связи с желанием играть под руководством Фергюсона.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год, провёл 559 матчей и забил 253 мяча, став лучшим бомбардиром клуба.

Ранее гол Кейна с пенальти принёс Англии волевую победу над Швейцарией в контрольном матче.