Губерниев: к заявлениям Пападакис нужно относиться умозрительно

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийской чемпионки в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис в адрес российских фигуристов.

«Такие заявления, что без кого-то легче, убивают дух соперничества. К таким заявлениям нужно относиться умозрительно. Габриэла пукнула в вечность! Нужно уважать себя и спорт. А она не уважает ни себя, ни спорт», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее Пападакис заявила, что без россиян на чемпионате мира 2022 года не было напряжения. По мнению фигуристки, российские спортсмены потеряли доверие.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим отечественные фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ранее Тарасова ответила на слова Пападакис в адрес российских фигуристов.



