Тарасова ответила на слова Пападакис в адрес российских фигуристов

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слова олимпийской чемпионки в танцах на льду Габриэлы Пападакис.
Тарасова ответила на слова Пападакис в адрес российских фигуристов
  • AP
  • © Francisco Seco

«Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Ранее Пападакис заявила, что без россиян на чемпионате мира 2022 года не было напряжения. По мнению фигуристки, российские спортсмены потеряли доверие.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим отечественные фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ранее Тарасова оценила слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры по окончании сезона-2021/22.

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