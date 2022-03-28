Чернов рассказал, что Алексей Березуцкий мог жёстко играть против молодёжки ЦСКА

Воспитанник московского ЦСКА Никита Чернов, выступающий за столичный «Спартак», рассказал, как проходили тренировки в армейском клубе вместе с вратарём Игорем Акинфеевым и защитником Алексеем Березуцким.

«У Игоря были особые правила — не любил, когда защитник пропускает между ног. В этом случае вратарю трудно среагировать. Такие тонкости мы разбирали постоянно», — цитирует Чернова Sport24.

Он также вспомнил о моменте на сборах в ЦСКА, когда столкнулись Алексей Березуцкий и Хетаг Хосонов.

«Хосонов принимает мяч, Алексей Березуцкий от своих ворот на него несётся — и с двух ног влетает. Алексей Владимирович говорит: «Ничего не было», — добавил Чернов.

Он добавил, что на ноге Хосонова остался след, а Березуцкий вёл себя как ни в чём не бывало.

Напомним, что Чернов перешёл из «Крыльев Советов» в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Алексей Березуцкий в настоящий момент возглавляет ЦСКА.

Ранее Чернов заявил, что в «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции.