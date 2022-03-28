Мишин: обмываю хороший конец Кубка Первого канала

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как отмечает завершение Кубка Первого канала в Саранске.
Мишин: обмываю хороший конец Кубка Первого канала
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Турнир был интересный и полезный. Нахожусь в хорошем настроении. Сейчас выпиваю! Обмываю хороший конец турнира! Теперь нужно собраться с мыслями!» — цитирует Мишина «Чемпионат».

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

Турнир проходил в Саранске с 25 по 27 марта.

Ранее Ягудин назвал фигуристку, которая поразила его своей образованностью.

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