Борис Игнатьев заявил, что «Зенит» завоюет четвёртое подряд чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На данном этапе, думаю, что «Зенит» с успехом пройдёт заключительную дистанцию и завоюет четвёртое подряд чемпионство», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

По итогам 22-го тура РПЛ «Зенит» является лидером в турнирной таблице, набрав 48 очков. Второй — «Динамо» (43 очка), третий — ЦСКА (42 очка). Напомним, что «Зенит» завоевал три подряд чемпионства в РПЛ.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Языджи получил травму в расположении сборной Турции.