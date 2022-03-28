Борис Игнатьев заявил, что «Зенит» завоюет четвёртое подряд чемпионство
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«На данном этапе, думаю, что «Зенит» с успехом пройдёт заключительную дистанцию и завоюет четвёртое подряд чемпионство», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
По итогам 22-го тура РПЛ «Зенит» является лидером в турнирной таблице, набрав 48 очков. Второй — «Динамо» (43 очка), третий — ЦСКА (42 очка). Напомним, что «Зенит» завоевал три подряд чемпионства в РПЛ.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Языджи получил травму в расположении сборной Турции.