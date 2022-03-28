Щербакова — о борьбе с Валиевой: я ни с кем не соперничала

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, соперничала ли она с Камилой Валиевой на Кубке Первого канала.

«Здесь, мне кажется, я ни с кем не соперничала в соревнованиях, просто выходила, понимала, что это последний старт в сезоне, хотелось подарить всем зрителям, болельщикам приятные эмоции, чтобы, посмотрев наши прокаты, они просто порадовались», — заявила Щербакова на пресс-конференции.

Капитаном команды «Красная машина» выступила Анна Щербакова. Камила Валиева входила в состав команды «Время первых» Марка Кондратюка. Красные со счётом 145:141 победили синих.

В произвольной программе среди одиночниц победительницей стала Щербакова, набравшая 176,12 балла. Валиева — вторая, Елизавета Туктамышева — третья.

Ранее Ягудин высказался о возможном завершении карьеры Щербаковой.