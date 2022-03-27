The Guardian: в Лиге чемпионов могут изменить правила отбора в групповой турнир

Члены Ассоциации европейских клубов предложили изменить правила отбора в групповой этап футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает The Guardian, в организации хотят пролоббировать подход, при котором две команды будут попадать в ЛЧ с учётом клубного рейтинга УЕФА. Отмечается, что переговоры по данному поводу уже ведутся. Вероятно, вопрос поднимут на генеральной ассамблее УЕФА на предстоящей неделе.

В таком случае на попадание в Лигу чемпионов смогут претендовать даже клубы, занявшие в национальных чемпионатах места в зоне Лиги Европы, также могут рассматриваться победители Кубков страны. При этом шансы на участие в ЛЧ будут зависеть от выступлений команды в течение последних пяти сезонов.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил заявлять в еврокубки игроков, покинувших poccийские и yкpaинские клубы.