The Guardian: в Лиге чемпионов могут изменить правила отбора в групповой турнир
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Как сообщает The Guardian, в организации хотят пролоббировать подход, при котором две команды будут попадать в ЛЧ с учётом клубного рейтинга УЕФА. Отмечается, что переговоры по данному поводу уже ведутся. Вероятно, вопрос поднимут на генеральной ассамблее УЕФА на предстоящей неделе.
В таком случае на попадание в Лигу чемпионов смогут претендовать даже клубы, занявшие в национальных чемпионатах места в зоне Лиги Европы, также могут рассматриваться победители Кубков страны. При этом шансы на участие в ЛЧ будут зависеть от выступлений команды в течение последних пяти сезонов.
Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил заявлять в еврокубки игроков, покинувших poccийские и yкpaинские клубы.