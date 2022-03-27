Стало известно, когда Антон Миранчук вернётся в общую группу «Локомотива»

Агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о состоянии своего клиента.

«У Антона всё хорошо, он полностью оправился от повреждения. Полученная травма осталась позади. Сегодня «Локомотив» провёл товарищеский матч с «Химками», Миранчук не принял участие в игре. Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам РПЛ», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

26-летний хавбек получил травму сухожилия в январе 2021 года. В расположение железнодорожников он вернулся в ноябре и продолжил восстанавливаться после реабилитации в Германии. При этом в текущем сезоне Миранчук провёл пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушакова с пенальти принёс «Химкам» победу над «Локомотивом» в контрольном матче.