Гол Глушакова с пенальти принёс «Химкам» победу над «Локомотивом» в контрольном матче

«Химки» на своём поле с минимальным счётом переиграли московский «Локомотив» в товарищеском матче.

Встреча прошла в Химках на стадионе «Родина» и завершилась в пользу хозяев — 1:0. Единственный мяч в игре 26-й минуте забил Денис Глушаков с пенальти.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 34 очка. «Химки» (18) же находятся на последней 16-й строчке.

Ранее сообщалось, «Химки» подали апелляцию на решение КДК по делу форварда «Локомотива» Яна Кухты.