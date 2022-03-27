Гол Глушакова с пенальти принёс «Химкам» победу над «Локомотивом» в контрольном матче
- РИА Новости
Встреча прошла в Химках на стадионе «Родина» и завершилась в пользу хозяев — 1:0. Единственный мяч в игре 26-й минуте забил Денис Глушаков с пенальти.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 34 очка. «Химки» (18) же находятся на последней 16-й строчке.
Ранее сообщалось, «Химки» подали апелляцию на решение КДК по делу форварда «Локомотива» Яна Кухты.