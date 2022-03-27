«Химки» подали апелляцию на решение КДК по делу форварда «Локомотива» Кухты
- РИА Новости
«Химки» вчера подали апелляцию на решение КДК по Кухте», — цитирует Габулова РИА Новости.
В составе «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» появился Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч. Кухта реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем».
В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив» (3:2).
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают справедливым решение КДК РФС по Кухте.