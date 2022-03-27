Кавазашвили: Селихов намного сильнее как вратарь, чем Максименко

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил нынешних вратарей красно-белых Александра Селихова и Александра Максименко.

«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение психики, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может. Селихов превосходит Максименко во всём: выбор позиции, выбор места в воротах, выходы на верховые мячи», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, со своими физическими данными Максименко должен быть лидером на поле, но у него явно прослеживаются психологические проблемы.

«Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», то есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», — добавил эксперт.

Селихов получил повреждение в расположении сборной России, однако, по информации СМИ, он восстановится к матчу 23-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом». Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее экс-футболист красно-белых Евгений Ловчев назвал голкиперов «Спартака» Селихова и Максименко средними вратарями.