Кавазашвили: Селихов намного сильнее как вратарь, чем Максименко

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил нынешних вратарей красно-белых Александра Селихова и Александра Максименко.
Кавазашвили: Селихов намного сильнее как вратарь, чем Максименко
  • РИА Новости

«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение психики, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может. Селихов превосходит Максименко во всём: выбор позиции, выбор места в воротах, выходы на верховые мячи», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, со своими физическими данными Максименко должен быть лидером на поле, но у него явно прослеживаются психологические проблемы.

«Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», то есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», — добавил эксперт.

Селихов получил повреждение в расположении сборной России, однако, по информации СМИ, он восстановится к матчу 23-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом». Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее экс-футболист красно-белых Евгений Ловчев назвал голкиперов «Спартака» Селихова и Максименко средними вратарями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить