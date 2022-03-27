Ловчев считает голкиперов «Спартака» Селихова и Максименко средними вратарями

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре голкиперов команды Александра Селихова и Александра Максименко.
Ловчев считает голкиперов «Спартака» Селихова и Максименко средними вратарями
  • РИА Новости

«После того самого пенальти основной вратарь — Селихов. К сожалению, я расцениваю этих вратарей как средних. Максименко — в принципе, ещё молодой парень, который может созреть. У меня перед глазами Маслаченко, Кавазашвили, Прохоров, Дасаев — всегда в «Спартаке» были классные вратари, которые выручали. К большому сожалению, нынешние вратари играют с огромными ошибками, но это школа», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, оба вратаря в этом сезоне совершали ошибке, но виноваты и защитники красно-белых. Как считает Ловчев, если Селихов в расположении сборной получил серьёзную травму, то нужно снова дать шанс Максименко.

По информации СМИ, Селихов успеет восстановиться к матчу 23-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом». 

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что защитник «Спартака» Николай Рассказов отказался переходить в итальянский футбольный клуб «Венеция».

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