Губерниев назвал ошибкой отказ футболиста «Спартака» Рассказова от перехода в «Венецию»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что защитник «Спартака» Николай Рассказов отказался переходить в итальянский футбольный клуб «Венеция».

«Если Рассказов действительно отказался, значит, он совершил ошибку, мне кажется. Я давно говорю, что я являюсь поклонником российского футбола, патриотом и сборной, и клубов. Но нашим футболистам нужно выходить из зоны комфорта», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что второй раз российских игроков уже не будут никуда звать и надо всегда пользоваться возможностью уехать в сильный чемпионат.

«А в данной ситуации Европа — возможность играть не просто в хороших чемпионатах, а ещё и на международном уровне. Понятно, что «Венеция» — это не «Ювентус» и не «Милан», но я считаю, что Рассказов допустил ошибку. Всем нашим футболистам надо брать пример с Головина и Миранчука», — добавил комментатор.

Ранее сообщалось, что Рассказов в январе отказался перейти в «Венецию».