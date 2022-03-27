В ФЛГР объяснили причину расставания с Крамером

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, с чем связан уход из национальной команды тренера Маркуса Крамера.
В ФЛГР объяснили причину расставания с Крамером
  • РИА Новости

«В связи с санкциями сейчас проблематично решить вопрос по поводу зарплаты Крамера», — цитирует Крянина РИА Новости

При этом он уверен, что лыжники хотели, чтобы Крамер продолжал свою работу.

«Но мировая ситуация влияет на этот процесс. Претензий к работе Крамера, думаю, нет», — добавил Крянин.

Крамер стал тренером сборной России в 2015 году. По словам президента ФЛГР Елены Вяльбе, немецкий специалист не будет работать в национальной команде в следующем сезоне.

Ранее Вяльбе поделилась мнением по поводу отстранения россиян от международных соревнований.

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