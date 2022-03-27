Газизов — о ситуации с легионерами в «Уфе»: у нас по-прежнему всё в полном порядке

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с иностранными футболистами в клубе из столицы Башкирии.

«У нас в клубе по-прежнему всё в полном порядке, стабильно. Ни один из легионеров на данный момент не хочет покинуть «Уфу». Мы общаемся с нашими игроками почти каждый день, держим руку на пульсе», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

По его словам, все футболисты команды работают в штатном режиме и готовятся к следующему матчу.

Газизов добавил, что в клубе нормально восприняли новость об отказе исполкома Российского футбольного союза (РФС) установить мораторий на вылет в сезоне-2021/22 команд из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для нас ничего не изменилось. Наша задача — по-прежнему набирать очки в каждом матче и не оглядываться назад», — заключил он.

«Уфа» (18 очков) занимает по итогам 22 туров РПЛ 15-е место в турнирной таблице. Команда Алексея Стукалова рискует по итогам сезона вылететь во второй дивизион. «Уфа» в матче 23-го тура 2 апреля сыграет в гостях с «Крыльями Советов» (32).

Ранее РФС отклонил предложение о расширении РПЛ с 16 до 18 команд.