Тренер Капризова: 80 очков Кирилла в сезоне — лишь хорошая оценка его действий

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Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал успехи своего воспитанника в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Тренер Капризова: 80 очков Кирилла в сезоне — лишь хорошая оценка его действий
  • AP

«Нынешние результаты, статистика, которую показывает Кирилл в этом сезоне, и 80 набранных очков — это лишь хорошая оценка его действий. Парень работает, старается, отрабатывает свой контракт», — цитирует тренера «Чемпионат».

По его словам, только конец сезона покажет, сможет ли Капризов стать лучшим по набранным очкам или хотя бы попасть в тройку лучших.

«Надо работать в том же духе и не останавливаться. Парень делает своё дело. Молодец», — заключил Лучанский.

Напомним, дубль Капризова 27 марта помог «Миннесоте» переиграть «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.

«Миннесота» (82 очка) занимает третье место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.

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