Шайба Дадонова в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Чикаго» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев, хотя после второго период «Найтс» уступали 0:3.

В составе гостей голами отметились Доминик Кубалик, Джонатан Тэйвз, Дилан Строум и Алекс Дебринкэт. У «Вегаса» в основное время отличились Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон, Джек Айкел и Алекс Пьетранджело, а в овертайме победную для хозяев шайбу забросил российский форвард Евгений Дадонов. Причём он в этой игре также отдал результативную передачу.

«Вегас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» находится на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что шайба и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.