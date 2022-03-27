Губерниев — о ЧМ-2022: без Валиевой фигурное катание абсолютно деградирует

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недопуске россиян на чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года во французском Монпелье.
Губерниев — о ЧМ-2022: без Валиевой фигурное катание абсолютно деградирует
  • РИА Новости

«Этот чемпионат мира можно назвать особенным. Можно с полной уверенностью сказать, что без Камилы Валиевой этот спорт абсолютно деградирует», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, отсутствие российских фигуристов значительно повлияло на зрелищность и уровень первенства планеты. Губерниев подчеркнул, что максимально важно в ближайшее время вернуться на международную арену.

«В противном случае наша спортивная страна откатится на много шагов назад», — заключил он.

Ранее Губерниев заявил, что аплодирует Валиевой стоя после её выступления на Кубке Первого канала.

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