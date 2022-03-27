Губерниев — о ЧМ-2022: без Валиевой фигурное катание абсолютно деградирует
- РИА Новости
«Этот чемпионат мира можно назвать особенным. Можно с полной уверенностью сказать, что без Камилы Валиевой этот спорт абсолютно деградирует», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
По его мнению, отсутствие российских фигуристов значительно повлияло на зрелищность и уровень первенства планеты. Губерниев подчеркнул, что максимально важно в ближайшее время вернуться на международную арену.
«В противном случае наша спортивная страна откатится на много шагов назад», — заключил он.
Ранее Губерниев заявил, что аплодирует Валиевой стоя после её выступления на Кубке Первого канала.