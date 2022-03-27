Нападающего «Вегаса» Дадонова признали третьей звездой игрового дня НХЛ

«Вегас Голден Найтс» в овертайме нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард Евгений Дадонов в овертайме забросил победную шайбу. Причём он в этой игре также отдал результативную передачу.

Встреча, которая прошла в Парадайсе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

«Вегас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» находится на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что шайба и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.