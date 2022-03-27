Опубликовано видео драки Торопченко с Котканиеми в матче «Сент-Луис» — «Каролина»

В сети появилось видео драки российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Алексея Торопченко с финном Еспери Котканиеми в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

Стычка произошла во втором периоде. 22-летний россиянин применил силовой приём на форварде Дереке Степане. За своего одноклубника заступился Котканиеми, после чего началась драка.

Игра, которая прошла в Сан-Хосе, завершилась победой команды Боба Бугнера со счётом 4:1.

Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов оформил две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что шайба и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.