Зрителей на матче НБА «Торонто» — «Индиана» эвакуировали из-за возгорания на арене

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто Рэпторз» и «Индиана Пэйсерс» был прерван во второй четверти из-за возгорания на арене.

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Под куполом стадиона «Скотиабанк-Арена» в Торонто загорелся динамик. Из-за этого пришлось эвакуировать зрителей, сообщает Associated Press. Через час игра возобновилась. Однако зрители не были допущены на арену. Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 131:91. Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал обладателем антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.