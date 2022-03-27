Зрителей на матче НБА «Торонто» — «Индиана» эвакуировали из-за возгорания на арене
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Под куполом стадиона «Скотиабанк-Арена» в Торонто загорелся динамик. Из-за этого пришлось эвакуировать зрителей, сообщает Associated Press.
Через час игра возобновилась. Однако зрители не были допущены на арену.
Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 131:91.
Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал обладателем антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.