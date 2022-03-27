Зрителей на матче НБА «Торонто» — «Индиана» эвакуировали из-за возгорания на арене

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Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто Рэпторз» и «Индиана Пэйсерс» был прерван во второй четверти из-за возгорания на арене.
Зрителей на матче НБА «Торонто» — «Индиана» эвакуировали из-за возгорания на арене
  • Gettyimages.ru

Под куполом стадиона «Скотиабанк-Арена» в Торонто загорелся динамик. Из-за этого пришлось эвакуировать зрителей, сообщает Associated Press.

Через час игра возобновилась. Однако зрители не были допущены на арену.

Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 131:91.

Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал обладателем антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.

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