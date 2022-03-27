Шайба Зуба не помогла «Оттаве» обыграть «Флориду»

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«Оттава Сенаторз» на своём льду по буллитам потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Зуба не помогла «Оттаве» обыграть «Флориду»
  • AFP

Игра, которая прошла на льду стадиона «Канадиан Тайр-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу «Пантерз».

В составе «Флориды» шайбы забросили Энтони Дюклер (29-я минута), Патрик Хёрнквист (30-я), Александр Барков (58-я). Победный буллит реализовал Барков. У «Оттавы» отличились Алекс Форментон (8-я), Артём Зуб (16-я) и Дилан Гэмбрел (27-я).

«Флорида» (94 очков) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» (52) располагается на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.

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