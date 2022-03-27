Овечкин сравнялся с Хоу по числу победных голов в матчах чемпионатов НХЛ
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Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился голом на 52-й минуте матча.
36-летний воспитанник московского «Динамо» поднялся на второе место в истории лиги по количеству победных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Овечкин записал на свой счёт 121 победный гол. Он сравнялся по этому показателю с канадцем Горди Хоу. На первом месте располагается чех Яромир Ягр (135 победных голов).
Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Питера Лавиолетта.
Ранее сообщалось, что шайба и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.