Овечкин сравнялся с Хоу по числу победных голов в матчах чемпионатов НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин сравнялся с Хоу по числу победных голов в матчах чемпионатов НХЛ
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Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился голом на 52-й минуте матча.

36-летний воспитанник московского «Динамо» поднялся на второе место в истории лиги по количеству победных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Овечкин записал на свой счёт 121 победный гол. Он сравнялся по этому показателю с канадцем Горди Хоу. На первом месте располагается чех Яромир Ягр (135 победных голов).

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Питера Лавиолетта.

Ранее сообщалось, что шайба и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.

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