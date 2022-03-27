«Каролина» обыграла «Сент-Луис», Свечников и Бучневич оформили по дублю 

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«Каролина Харрикейнз» в гостях разгромила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» обыграла «Сент-Луис», Свечников и Бучневич оформили по дублю 
  • AFP

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 7:2 в пользу команды из города Роли.

В составе «Каролины» отличились Мартин Нечас (3'), Сет Джарвис (22'), Бретт Песке (24'), Андрей Свечников (35', 56'), Нино Нидеррайтер (56') и Иэн Коул (58'). У «Сент-Луиса» Павел Бучневич (34', 47') оформил дубль.

«Каролина» (93 очка) занимает второе место в Восточной конференции. «Сент-Луис» (79) располагается на четвёртой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.

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