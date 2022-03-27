Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Питера Лавиолетта.

В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон (23'), Коннор Макмайкл (43'), Никлас Бэкстрём (47') и Александр Овечкин (52'). У «Нью-Джерси» шайбы забросили Джек Хьюз (21'), Дэймон Сиверсон (28') и Йеспер Братт (60').

«Вашингтон» (84 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (51) располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.

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