Гол Кейна с пенальти принёс Англии волевую победу над Швейцарией в контрольном матче
- AP
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1.
На 22-й минуте в составе гостей отличился Брил Эмболо. В компенсированное к первому тайму время Люк Шоу сравнял счёт, а на 78-й Гарри Кейн вывел англичан вперёд, реализовав пенальти.
29 марта подопечные Гарета Саутгейта проведут контрольный матч с Кот'д-Ивуаром.
Ранее сообщалось, что борная России обыграла молодёжку в контрольном матче на сборе.