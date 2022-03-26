Гол Кейна с пенальти принёс Англии волевую победу над Швейцарией в контрольном матче

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Сборная Англии по футболу взяла верх над командой Швейцарии в товарищеском матче.
Гол Кейна с пенальти принёс Англии волевую победу над Швейцарией в контрольном матче
  • AP

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте в составе гостей отличился Брил Эмболо. В компенсированное к первому тайму время Люк Шоу сравнял счёт, а на 78-й Гарри Кейн вывел англичан вперёд, реализовав пенальти.

29 марта подопечные Гарета Саутгейта проведут контрольный матч с Кот'д-Ивуаром.

Ранее сообщалось, что борная России обыграла молодёжку в контрольном матче на сборе.

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