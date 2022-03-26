Галактионов считает, что молодёжная сборная могла обыграть основу в контрольном матче

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал поражение от основной национальной команды на учебно-тренировочном сборе.
Галактионов считает, что молодёжная сборная могла обыграть основу в контрольном матче
  • РИА Новости

«Задача была провести совместное занятие, провести матч, дать практику. Если брать игру, то во втором тайме могли забивать. Могли даже выиграть», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Он также доволен, что удалось посмотреть в деле новых игроков «молодёжки».

Основа национальной команды обыграла молодёжную сборную со счётом 1:0 на сборе в Новогорске, а единственный мяч забил Константин Тюкавин.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над «молодёжкой» в контрольном матче высказался о возможном возвращении национальной команды к международным соревнованиям.

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