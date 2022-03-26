В «Локомотиве» опровергли слухи о переходе Бека-Бека в «Башакшехир»

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» отреагировала на информацию о трансфере полузащитника команды Алексиса Бека-Бека в турецкий «Башакшехир».
В «Локомотиве» опровергли слухи о переходе Бека-Бека в «Башакшехир»
  • РИА Новости

«Информация турецких СМИ о контракте Алексиса Бека-Бека с «Башакшехиром» — выдумка. Алексис был и остаётся футболистом «Локомотива», — цитирует представителя пресс-службы железнодорожников «Чемпионат».

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

20-лентний Бека-Бека выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. С тех пор он провёл за команду 17 матчей и отдал три результативные передачи. 

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, почему РЖД разрешили продать часть акций клуба.

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