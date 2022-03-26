Наумов предположил, почему РЖД разрешили продать часть акций «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, почему правительство разрешило «Российским железным дорогам» продать часть акций.

«Это может быть связано только с внутренними делами. Насколько я знаю, новая компания, которая пришла в клуб, взяла кредиты на покупку игроков. Вполне возможно, что часть акций за счет погашения кредитов была передана дочернему предприятию, которая закроет задолженности», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, данные внутренние дела РЖД никак не связаны с футболом и не отразятся на команде.

«Бюджет «Локомотива» консолидирован из всех структур РЖД», — добавил эксперт.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что правительство России одобрило продажу «Локомотива» компанией «Российские железные дороги». Позже клуб это опроверг.

На данный момент «Локомотив» после 21 матча занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что РЖД продаст только 0,0015% акций «Локомотива».