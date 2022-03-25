РЖД продаст только 0,0015% акций «Локомотива»

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«Российские железные дороги» продадут лишь небольшой пакет акций московского футбольного клуба «Локомотив».
РЖД продаст только 0,0015% акций «Локомотива»
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует распоряжение правительства за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина, которое опубликовано на сайте правовой информации.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», об отчуждении открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» 100 обыкновенных именных акций акционерного общества «Локомотив», что составляет 0,0015% его уставного капитала, путём внесения их в счёт оплаты дополнительного выпуска  акций акционерного общества «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определённой на основании отчёта независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости», — говорится в заявлении.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что правительство России одобрило продажу «Локомотива» компанией «Российские железные дороги».

На данный момент «Локомотив» после 21 матча занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 34 очка.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что клуб не продаётся.

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