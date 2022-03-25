Плутник: «Локомотив» не продаётся

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник заявил, что клуб не собираются продавать.

«Футбольный клуб «Локомотив» не продаётся. В документе правительства речь идёт об изменении структуры владения внутри холдинга «РЖД», — цитирует Плутника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что правительство России одобрило продажу «Локомотива» компанией «Российские железные дороги».

На данный момент «Локомотив» после 21 матча занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 34 очка.

Ранее Плутник назвал чушью информацию о продаже «Локомотива».