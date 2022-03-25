Плутник назвал чушью информацию о продаже «Локомотива»

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на информацию о том, что правительство России одобрило продажу клуба компанией «Российские железные дороги».
Плутник назвал чушью информацию о продаже «Локомотива»

«Ребят, ну это полная чушь. 100 акций, а воплей-то развели. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только», — цитирует Плутника Telegram-канал «Инсайды от Карпа»

Напомним, что домашний стадион красно-зелёных с 2017 года носит название «РЖД Арена».

На данный момент «Локомотив» после 21 матча занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило РЖД продажу футбольного клуба «Локомотив».

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