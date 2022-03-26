Канчельскис: хорошо, если Мозес останется в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о срыве перехода нигерийского полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в «Бёрнли».

«Будет хорошо, если Мозес останется в «Спартаке». Какие бы решения ни были от федераций футбола, у Мозеса есть контракт, дай бог, чтобы отработал его и принёс пользу «Спартаку», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По его мнению, российским клубам надо стараться изо всех сил удержать легионеров, несмотря на все трудности, так как это помогает развитию футбола в лиге.

«Прекрасно понимаем, что ситуация непростая. У легионеров есть своё мнение, но если они останутся, будем благодарны», — добавил эксперт.

Мозес перешёл в «Спартак» в 2020 году из «Челси». С тех пор он провёл в составе красно-белых 46 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что АПЛ заблокировала переход Мозеса из «Спартака» в «Бёрнли».