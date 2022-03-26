Sky Sports: АПЛ заблокировала переход Мозеса из «Спартака» в «Бёрнли»
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Как сообщает Sky Sports, в «Бёрнли» пытались воспользоваться предоставленной ФИФА возможностью приостановить контракт игрока с российским клубом.
24 марта появилась информация, что АПЛ запретила подписывать футболистов из российских и украинских клубов вне трансферного окна до конца сезона для сохранения целостности чемпионата.
Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. С тех пор он провёл за команду 46 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе отказался перейти в «Венецию».