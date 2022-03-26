Sky Sports: АПЛ заблокировала переход Мозеса из «Спартака» в «Бёрнли»

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила осуществлять трансфер нигерийского полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в футбольный клуб «Бёрнли».

Как сообщает Sky Sports, в «Бёрнли» пытались воспользоваться предоставленной ФИФА возможностью приостановить контракт игрока с российским клубом.

24 марта появилась информация, что АПЛ запретила подписывать футболистов из российских и украинских клубов вне трансферного окна до конца сезона для сохранения целостности чемпионата.

Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. С тех пор он провёл за команду 46 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе отказался перейти в «Венецию».