Овечкин вышел на девятое место по победным буллитам в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на девятое место по количеству победных буллитов в послематчевых сериях в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) Овечкин забросил решающую шайбу в серии буллитов. Это его 16-й победный буллит в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с форвардом «Аризона Койотс» Филом Кесселом.

Рекордсменом же НХЛ является Франс Нильсен (23), второе место делят Ти Джей Оши и Патрик Кейн (по 21), а далее располагается Джонатан Тэйвз (20).

Ранее сообщалось, что шайба и буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» в НХЛ.