Овечкин вышел на девятое место по победным буллитам в истории НХЛ
- AP
В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) Овечкин забросил решающую шайбу в серии буллитов. Это его 16-й победный буллит в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с форвардом «Аризона Койотс» Филом Кесселом.
Рекордсменом же НХЛ является Франс Нильсен (23), второе место делят Ти Джей Оши и Патрик Кейн (по 21), а далее располагается Джонатан Тэйвз (20).
Ранее сообщалось, что шайба и буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» в НХЛ.