Алберто вернулся в расположение «Зенита»

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто вернулся в расположение клуба.

«Юри уже прилетел в Россию. У него всё хорошо», — цитирует агента Андре Кюри Sport24.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ.