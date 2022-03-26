Алберто вернулся в расположение «Зенита»
- AP
«Юри уже прилетел в Россию. У него всё хорошо», — цитирует агента Андре Кюри Sport24.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ.