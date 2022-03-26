Алберто вернулся в расположение «Зенита»

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Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто вернулся в расположение клуба.
Алберто вернулся в расположение «Зенита»
  • AP

«Юри уже прилетел в Россию. У него всё хорошо», — цитирует агента Андре Кюри Sport24.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ.

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