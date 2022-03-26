Карпин объявил состав сборной России на спарринг с молодёжкой
- РИА Новости
Тренировка начнётся в 16:30 мск и будет состоять из совместных упражнений с игроками молодёжной команды и спарринга. Главный тренер сборной России Валерий Карпин на таймы выставит два разных состава.
Напомним, что 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартовал в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.
Ранее Карпин заявил, что Россия надеется поучаствовать в Лиге наций, «хотя верится с трудом».
Наши составы на совместную тренировку с молодёжкой ⚽️🤝#НашиПарниpic.twitter.com/cg5RUbKcWG— Сборная России (@TeamRussia) March 26, 2022