Карпин объявил состав сборной России на спарринг с молодёжкой

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Стал известен состав сборной России на матч с молодёжной командой в рамках учебно-тренировочного сбора.
Карпин объявил состав сборной России на спарринг с молодёжкой
  • РИА Новости

Тренировка начнётся в 16:30 мск и будет состоять из совместных упражнений с игроками молодёжной команды и спарринга. Главный тренер сборной России Валерий Карпин на таймы выставит два разных состава.

Напомним, что 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартовал в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Карпин заявил, что Россия надеется поучаствовать в Лиге наций, «хотя верится с трудом».

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