Авербух: те, кто выиграл в женском катании на ЧМ-2022, — все вторые

Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, оценил итоги в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

«Между нашими и остальными девушками на данный момент лежит большая пропасть. И те, кто выигрывает сейчас в женском катании, — все вторые», — цитирует Авербуха «РБ Спорт».

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Леонова заявила, что золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная.