Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем
- РИА Новости
Россиянка финишировала с результатом 2.57,78. Второе место заняла Анастасия Фалеева (+ 1,05), тройку лучших замкнула Анна Грухвина (+ 1,87).
Напомним, что Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.
Ранее Большунов выиграл квалификацию спринта на чемпионате России.