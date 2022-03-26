Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева выиграла финальный спринтерский забег свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Россиянка финишировала с результатом 2.57,78. Второе место заняла Анастасия Фалеева (+ 1,05), тройку лучших замкнула Анна Грухвина (+ 1,87).

Напомним, что Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.

Ранее Большунов выиграл квалификацию спринта на чемпионате России.