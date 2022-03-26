Караваев: повлиять на отношение к России в мировом футболе не можем

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой — ещё больше, чем раньше», — цитирует Караваева пресс-служба сборной России.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу и Вячеслава Караваева на мартовский сбор по желанию самих футболистов.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартовал в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Караваев объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его на мартовский сбор.