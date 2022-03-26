Японская фигуристка Мияхара объявила о завершении карьеры в свой день рождения

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Японская фигуристка Сатоко Мияхара объявила о завершении спортивной карьеры в свой день рождения.
Японская фигуристка Мияхара объявила о завершении карьеры в свой день рождения
  • Gettyimages.ru

О своём решении она сообщила в Instagram*.

«Я отдала все свои силы — как физические, так и ментальные — фигурному катанию. В прошлом году я закончила чемпионат страны огромным удовлетворением», — написала фигуристка.

24-летняя Мияхара является серебряной и бронзовой призёркой чемпионатов мира 2015 и 2018 годов. Она  двукратная серебряная призёрка финалов Гран-при.

Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

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