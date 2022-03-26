Баюл: какой красивый и женственный пьедестал на ЧМ-2022 по фигурному катанию
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«Какой красивый женственный пьедестал. Напоминает разнообразие спортсменов, как в 90-х. Мои поздравления», — написала Баюл в Instagram*.
Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта.
Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.
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