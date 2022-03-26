Баюл: какой красивый и женственный пьедестал на ЧМ-2022 по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл поделилась впечатлениями от женского одиночного турнира на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.

«Какой красивый женственный пьедестал. Напоминает разнообразие спортсменов, как в 90-х. Мои поздравления», — написала Баюл в Instagram*.

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта.

Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

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