Баюл: какой красивый и женственный пьедестал на ЧМ-2022 по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл поделилась впечатлениями от женского одиночного турнира на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.
Баюл: какой красивый и женственный пьедестал на ЧМ-2022 по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru

«Какой красивый женственный пьедестал. Напоминает разнообразие спортсменов, как в 90-х. Мои поздравления», — написала Баюл в Instagram*.

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (217,70), а замкнула тройку лучших американка Алиса Лю (211,19).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта.

Ранее Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

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