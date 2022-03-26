Кабелла признался, что опустошён после ухода из «Краснодара»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился эмоциями от ухода из российской команды.
Кабелла признался, что опустошён после ухода из «Краснодара»
  • РИА Новости

«Мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я хорошо ладил со всеми, от президента до поваров. В идеале я хотел бы уйти, выиграв титул или попав в еврокубки. Я опустошён», — цитирует Кабеллу So Foot.

Футболист провёл за «Краснодар» 62 матча, в которых забил 17 мячей и сделал десять результативных передач. Кабелла и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешёл в польский «Ракув».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить