Кабелла признался, что опустошён после ухода из «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился эмоциями от ухода из российской команды.

«Мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я хорошо ладил со всеми, от президента до поваров. В идеале я хотел бы уйти, выиграв титул или попав в еврокубки. Я опустошён», — цитирует Кабеллу So Foot.

Футболист провёл за «Краснодар» 62 матча, в которых забил 17 мячей и сделал десять результативных передач. Кабелла и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешёл в польский «Ракув».