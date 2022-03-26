Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешёл в польский «Ракув»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба польского клуба в Twitter.
В нынешнем сезоне футболист выступал на правах аренды в «Урале», с которым приостановил контракт. Он заключил соглашение с польским клубом до конца нынешнего сезона, потом он должен вернуться в «Динамо».
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